Biden e Trump fazem o 1º debate antes da eleição presidencial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O primeiro debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump opõe presidente e ex-presidente dos Estados Unidos nesta quinta-feira (27).

Nunca um embate ocorreu tão cedo na história moderna americana, antes mesmo das convenções partidárias de democratas e republicanos.

CANDIDATOS SOBEM AO PALCO

O presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump sobem ao palco e assumem posições. Eles não se cumprimentaram, e nem se olharam. Começa o debate.

‘HYPE’ DO DEBATE SÓ FARÁ SENTIDO COM ALGUMA VITÓRIA INEQUÍVOCA

Toda a antecipação do debate desta noite entre Joe Biden e Donald Trump é boa para os organizadores do evento, mas seu real impacto na corrida eleitoral americana só será aferível se algum dos competidores tiver uma vitória inequívoca sobre o outro.

A história diz que, à exceção de alguns casos como o de Kennedy contra Nixon em 1960, a chance de um massacre midiático numa era de assessorias ultracompetentes e rivais experientes parece baixa. Nada muito diferente do que ocorreu no Brasil nos últimos anos, aliás.

GUERRA DA UCRÂNIA É ESPINHO NO CAINHO DE TRUMP

O ex-presidente já deu mais de um sinal em favor de algum tipo de acomodação com a Rússia, país que virou a ordem de segurança internacional do avesso ao invadir a Ucrânia em 2022. Que o republicano é simpático a Vladimir Putin, não há muita dúvida, mas a questão do apoio continuado a Kiev na guerra será um tema a ser explorado por Biden no debate. Trump deverá repetir que “acabará com a guerra” se eleito, mas poderá ser instado a dizer como, e isso o colocará diante de escolhas já feitas em relação ao Kremlin. Se isso importará ao eleitor-pêndulo, essa é uma questão a ver.