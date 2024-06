Biden e líderes da Europa e América Latina pedem ao Hamas que aceite cessar-fogo com Israel

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros 16 governantes que incluem líderes da Europa e da América Latina fizeram um pedido urgente ao movimento islamista palestino Hamas para que aceite um acordo de cessar-fogo com Israel.

“É hora de acabar com a guerra e este acordo é o ponto de partida necessário”, afirmou a Casa Branca em um comunicado que também é assinado por governantes do Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Argentina, Brasil e Colômbia, entre outros países.

“Não há tempo a perder. Fazemos um apelo ao Hamas para concluir o acordo”, acrescenta a nota.

O comunicado foi assinado por nações europeias e latino-americanas importantes, em uma rara concordância entre líderes de esquerda, como os presidentes do Brasil e da Colômbia, que condenaram as ações do Exército israelense em Gaza, e de direita, como o da Argentina, um aliado de Israel.

A nota também pede flexibilidade a Israel.

“Neste momento decisivo, apelamos aos líderes de Israel, assim como ao Hamas, para que façam tudo que for necessário para concluir este acordo e levar alívio às famílias dos nossos reféns, assim como às pessoas dos dois lados deste conflito terrível, incluindo a população civil”, afirma a nota.

O texto também foi assinado pela Tailândia, país que teve quase 30 cidadãos sequestrados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro contra o território israelense.

Na sexta-feira da semana passada, o presidente americano Joe Biden apresentou o que descreveu como um plano israelense de três fases para acabar com a guerra em Gaza.

