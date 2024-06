Santos e Praia Grande, na Baixada Santista, mantêm alta de roubos de carga em 2024

LUCAS LACERDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Na contramão dos números de todo o estado de São Paulo, as cidades de Santos e Praia Grande, no litoral paulista, registraram aumento de roubos de carga entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

As altas registradas foram, respectivamente, de 75% e 50%. Os casos notificados em Santos foram de 8 para 14, e os números de Praia Grande subiram de 34 para 51. As duas cidades também registraram alta no primeiro bimestre e no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os mesmos períodos de 2023.

A queda em todo o estado foi de 22,4%, com 1.598 roubos de carga nos primeiros quatro meses de 2024 ante 2.060 no mesmo período de 2023, primeiro ano da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Também tiveram aumento no primeiro quadrimestre as ocorrências em Presidente Prudente (foram 4 casos em 2024 ante 1 em 2023), e Piracicaba, com 61 registros em 2024 e 57 no ano passado.

A Baixada Santista registrou recorde de roubos de carga em 2023. No primeiro quadrimestre de 2024 foram 101 registros ante 150 em 2023. Embora a redução seja de 32,7% nos nove municípios que compõem a região, o número ainda é mais que o dobro do que os 42 roubos registrados de janeiro a abril de 2022, antes da explosão de casos.

A Folha questionou a SSP (Secretaria da Segurança Pública) sobre a alta de roubos de carga nas cidades de Santos e Praia Grande -no primeiro bimestre a alta foi de 150% e 82,4%, respectivamente, e no trimestre o crime subiu 57% e 38%.

A pasta afirmou, em nota, que as políticas adotadas possibilitaram a reversão da tendência de alta de roubos de carga no Deinter 6 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior), que compreende as nove cidades da Baixada Santista e outros 15 municípios no interior.

“Nos quatro primeiros meses deste ano, os casos desta natureza caíram 24,2%, em comparação com igual período de 2023. Se analisado apenas o mês de abril, o recuo foi de 19,5% -terceira queda consecutiva, já que em fevereiro os roubos de carga reduziram 26,2%, e em março 51%”, diz a nota.

Até abril, a Baixada Santista permaneceu sob a Operação Verão, a mais letal desde o Carandiru, que aumentou o efetivo na região com mais 3.108 policiais militares para coibir crimes na região.

No comunicado de encerramento da operação, a SSP afirmou que foram designados de forma permanente mais 341 policiais para a região. Questionada sobre a redução dos policiais, a pasta não respondeu. Na nota enviada, afirma que mantém esforços para combater roubos de carga.

“Além disso, por meio do programa Pró-Carga, tem atuado no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento a este tipo de crime em todo o estado”, diz a pasta.