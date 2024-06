Biden diz que não dará indulto ao filho, condenado por posse ilegal de arma de fogo

Hunter Biden, filho do presidente dos EUA Joe Biden, sai do Edifício Federal J. Caleb Boggs em 10 de junho de 2024 em Wilmington, Delaware. – As deliberações do júri começaram na segunda-feira no julgamento de Hunter Biden por acusações federais de porte de arma, informou a mídia dos EUA. Biden, de 54 anos, filho do presidente dos EUA, Joe Biden, é acusado de mentir sobre o uso de drogas ilegais quando comprou uma arma em 2018. (Photo by RYAN COLLERD / AFP)