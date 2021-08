Biden defende saída do Afeganistão como ‘a melhor decisão para os EUA’

“Não tínhamos mais um propósito claro no Afeganistão”, disse Biden um dia depois da retirada final de Cabul

O presidente americano, Joe Biden, defendeu nesta terça-feira (31) sua decisão de retirar as tropas americanas do Afeganistão como a “melhor” para o interesse nacional dos Estados Unidos, durante um discurso solene na Casa Branca sobre o fim da guerra mais longa do país.

“Não tínhamos mais um propósito claro no Afeganistão”, disse Biden um dia depois da retirada final. “Esta é a decisão correta. Uma decisão sábia. E a melhor decisão para os Estados Unidos”, disse Biden.

Biden, advertiu o Estado Islâmico-Khorasan (EI-K), o grupo extremista que matou 13 soldados americanos em um atentado suicida no aeroporto de Cabul, que haverá mais represálias por parte de Washington.

“Continuaremos lutando contra o terrorismo no Afeganistão e em outros países”, disse Biden. “E ao EI-K: ainda não terminamos com vocês”, acrescentou.

A opção dos Estados Unidos no Afeganistão era deixar o país ou intensificar o conflito, disse nesta terça-feira (31) o presidente americano, Joe Biden, em um discurso após a retirada final das tropas americanas depois da invasão em 2001.

“Esta foi a escolha: entre a saída ou a escalada. Não estenderia esta guerra para sempre e não estenderia uma saída para sempre”, disse Biden.

O presidente americano elogiou o “sucesso extraordinário” da missão de retirada de americanos e aliados do Afeganistão, em um discurso solene na Casa Branca sobre o fim da guerra mais longa dos Estados Unidos.

“Nenhum país conseguiu algo assim em toda a história”, disse o presidente americano. “O sucesso extraordinário desta missão se deve ao talento incrível, à coragem, à determinação altruística dos militares americanos, nossos diplomatas e nossos profissionais de Inteligência”.

