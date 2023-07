Biden defende política econômica em discurso na Carolina do Sul, de olho em 2024

Biden argumentou que os investimentos do governo em chips de computador, baterias e veículos elétricos ajudarão os EUA a vencer a China

Preparando-se para 2024, o presidente dos EUA, Joe Biden, declarou, na Carolina do Sul, nesta quinta-feira, 6, que os Estados liderados pelos republicanos estão ganhando empregos nas fábricas por causa das medidas econômicas que ele impulsionou no Congresso, apesar da forte oposição do Partido Republicano.

Em um aceno para as eleições do próximo ano, Biden argumentou que os investimentos do governo em chips de computador, baterias e veículos elétricos ajudarão os EUA a vencer a China.

A Casa Branca sustenta que, se os republicanos tivessem feito o que queriam, a Carolina do Sul, como muitos outros Estados controlados pelos republicanos, teriam perdido bilhões de dólares em investimentos e milhares de empregos. Para os legisladores do Partido Republicano, as iniciativas de Biden alimentaram uma inflação mais alta e, portanto, deixaram as pessoas em situação pior.

A visita à Carolina do Sul – um estado que não apoia um democrata em uma eleição presidencial geral desde Jimmy Carter em 1976 – ocorre menos de uma semana depois que o ex-presidente dos EUA Donald Trump Trump, o principal candidato à indicação republicana de 2024, visitou a pequena cidade de Pickens para um comício que atraiu dezenas de milhares de pessoas.

Estadão conteúdo