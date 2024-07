Biden atribui desempenho ruim em debate ao cansaço das viagens internacionais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atribuiu nesta terça-feira (2) seu mau desempenho no debate com o republicano Donald Trump ao cansaço acumulado pelas viagens internacionais. Segundo o democrata, a justificativa “não é uma desculpa, apenas uma explicação”.

Biden afirmou que suas “viagens pelo mundo todo” nos dias que antecederam o evento, ocorrido na última quinta-feira (27), não foram uma estratégia “muito inteligente”. “Não dei ouvidos à minha equipe e quase dormi no palco”, afirmou ele.

Com voz rouca e performance vacilante e confusa em muitos momentos do debate, Biden foi encurralado pela retórica enérgica de Trump em temas-chave para o eleitorado americano, como migração, guerras nas quais os EUA se envolveram nos últimos anos, a gestão da pandemia de coronavírus e o aborto.

O atual presidente tem recebido uma enxurrada de críticas desde então. Integrantes e doadores do Partido Democrata chegaram a sugerir a substituição do candidato, de acordo com a imprensa americana.

O democrata já havia reconhecido a performance ruim no debate um dia após o evento, em comício na Carolina do Norte, mas se reafirmou como candidato em meio a uma crise do Partido Democrata em torno de sua possível substituição na chapa.

“Eu sei que não sou um homem jovem. Isso é óbvio. Eu não ando tão bem, não falo tão bem, não debato tão bem quanto eu debatia, mas sei como falar a verdade. Sei diferenciar o certo do errado, sei fazer esse trabalho”, disse na ocasião, sob aplausos de apoiadores.