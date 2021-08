Biden acusa China de reter ‘informação crucial’ sobre origem da covid-19

Biden afirma que a China rejeita pedidos de transparência e segura informações, enquanto o número de vítimas da pandemia continua a subir

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que há “informação crucial” sobre as origens da pandemia da covid-19 na China, mas autoridades do país asiático têm trabalhado para impedir investigadores internacionais de acessá-la. A declaração consta em comunicado desta sexta-feira, no qual o presidente norte-americano diz ter recebido um relatório da sua comunidade de inteligência sobre o assunto e reafirma que fará de tudo para encontrar a origem da crise de saúde, a fim de adotar precauções e evitar episódios similares no futuro.

Biden afirma que a China rejeita pedidos de transparência e segura informações, enquanto o número de vítimas da pandemia continua a subir.

Ele diz que continuará a trabalhar com parceiros pelo mundo para pressionar Pequim a compartilhar informações e a cooperar com a Organização Mundial de Saúde (OMS) em uma pesquisa baseada em evidências para determinar as origens da covid-19.

Estadão Conteúdo