BCE reforça compromisso para estabilizar inflação em 2% no médio prazo

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou, nesta quarta-feira, 27, compromisso da autoridade monetária em fazer o que for necessário para estabilizar a inflação na zona do euro em 2% no médio prazo, conforme o mandato da instituição.

Em discurso durante evento Top 100 Mulheres nos Negócios Alemães, da Manager Magazin, Lagarde comentou que o BCE enfrenta uma série de desafios desde o início da pandemia.

“E agora, a reabertura da economia e a guerra na Ucrânia estão levando a uma fase de inflação mais alta, impulsionada principalmente por energia”, acrescentou ela.

