BC da Colômbia mantém taxa de juros em 13,25% pela 4ª vez seguida

O Banco Central da Colômbia manteve sua taxa básica de juros em 13,25% ao ano pela quarta reunião seguida, em decisão dividida. Cinco dirigentes foram a favor da decisão, enquanto dois votaram por um corte de 25 pontos-base. No comunicado oficial, o BC destaca a inflação, que chegou a 11% em setembro, a menor desde agosto, apesar de ainda seguir alta, acima da meta de 3% ao ano.

Ainda, a autoridade monetária destaca que espera que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país seja de 0,4% no terceiro trimestre, também apontando uma projeção de maior crescimento da economia em 2024, de 0,9% a 1,2%. “Embora a economia tenha continuado o seu abrandamento em face ao elevado crescimento observado em 2021 e 2022, o nível de atividade econômica permanece no da tendência de longo prazo, e a taxa de desemprego está em níveis historicamente baixos.”

O comunicado também aponta que a maioria dos dirigentes considera que, com a informação disponível, ainda não é adequado iniciar um processo de redução das taxas de juro.

Além disso, diz que é aconselhável aguardar por condições que “deem maior confiança sobre a sustentabilidade deste processo, num contexto de convergência inflacionária”.

