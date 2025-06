Base aérea dos EUA atacada pelo Irã no Qatar tinha localização secreta até 2013

VICTOR LACOMBE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Como retaliação pelo ataque sem precedentes realizado pelos Estados Unidos contra suas instalações nucleares, o Irã atacou nesta segunda-feira (23) a base aérea de Al-Udeid, no Qatar, a maior base americana no Oriente Médio.



O aeródromo abriga cerca de 10 mil militares americanos e quase cem aviões de guerra do país e também é utilizado pela Força Aérea do Qatar e pela RAF (Royal Air Force), do Reino Unido. As Forças Armadas americanas consideram Al-Udeid uma parte essencial da estratégia e capacidade militar dos EUA no Oriente Médio.



A base também funciona como posto avançado do Comando Central dos EUA, um de onze comandos conjuntos de diferentes braços das Forças Armadas americanas. O Comando Central é responsável por operações no Oriente Médio e é um dos mais importantes -especialistas militares críticos do envolvimento dos EUA na região apontam, inclusive, que o Comando Central monopoliza recursos que seriam melhor empregados no Comando do Indo-Pacífico em operações contra a China.



Inaugurada em 1996 após a Guerra do Golfo, em um momento de crescimento da presença militar americana no Oriente Médio, Al-Udeid foi extensamente utilizada por Washington depois do 11 de setembro, nas guerras do Iraque e do Afeganistão e em operações contra o Estado Islâmico na Síria.



Sua existência não foi reconhecida oficialmente pelos EUA até 2002, quando o então vice-presidente Dick Cheney visitou a base, e a localização exata permaneceu secreta até 2013, quando o Pentágono tornou públicos detalhes sobre a instalação.



Mais recentemente, Al-Udeid apoiou a desastrosa retirada de soldados dos EUA do Afeganistão em 2021, em meio à volta do Talibã ao poder no país -o aeródromo foi uma das principais bases para onde militares americanos foram enviados antes de retornar definitivamente aos EUA.



A importância crescente de Al-Udeid nas últimas décadas foi resultado não apenas das guerras iniciadas pelos EUA no Oriente Médio desde os anos 1990, mas também de um esforço do Qatar, que sedia o aeródromo, para estimular uma presença militar americana em seu país.



Em 1996, o pequeno emirado, que conta hoje com cerca de 3 milhões de habitantes (dos quais pouco mais de 10% são qataris e o restante, trabalhadores migrantes), não tinha uma Força Aérea própria, e teve como estratégia investir na expansão de Al-Udeid para garantir um nível de proteção dos EUA ao país.



Ao longo dos anos, de acordo com o Pentágono, a monarquia árabe gastou US$ 8 bilhões (R$ 44 bilhões) na construção e ampliação de Al-Udeid, incluindo US$ 1,4 bilhão somente em instalações para abrigar os militares americanos que vivem na base. Hoje, a base opera aviões-tanque, drones e aviões de transporte, além de caças e bombardeiros.



Como um dos principais centros de tropas americanas no Oriente Médio, Al-Udeid conta com defesas aéreas robustas operadas tanto pelo Qatar quanto pelos EUA -elas foram responsáveis por interceptar o ataque iraniano desta segunda, que acabou sem deixar mortos ou feridos.



O presidente dos EUA, Donald Trump, visitou Al-Udeid em maio deste ano durante viagem oficial às monarquias árabes do Golfo Pérsico aliadas de Washington. Recebido pelos soldados da base em clima de comício, Trump elogiou o Qatar por seu investimento na base e compra de equipamentos militares americanos para suas próprias Forças Armadas.