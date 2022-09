Bannon, ex-assessor de Trump, é acusado de fraude no plano de construção do muro EUA-México

“É um crime obter ganhos mentindo aos doadores e, em Nova York, você será responsabilizado por isso”, disse o promotor de Manhattan

Steve Bannon, ex-assessor do ex-presidente americano Donald Trump, foi acusado nesta quinta-feira (8) de lavagem de dinheiro e fraude pelo suposto desvio de milhões de dólares doados para a construção de um muro entre os Estados Unidos e o México.

“É um crime obter ganhos mentindo aos doadores e, em Nova York, você será responsabilizado por isso”, disse o promotor de Manhattan, Alvin Bragg, em coletiva de imprensa, enquanto revelava as acusações contra Bannon e uma organização sem fins lucrativos chamada We Build the Wall, que arrecadou cerca de 15 milhões de dólares para cumprir a promessa de campanha de Trump.

