No centro das atrações, Shark Energy Drink anuncia ‘Arena Shark’ em Pernambuco

Arena vai receber atrações como Jorge e Matheus e Rai Saia Rodada

A marca de energéticos ganhou o Brasil anunciou neste mês a ‘Arena Shark’ em Pernambuco. O local que será centro de grandes atrações nacionais, é ponto de referência para shows, feiras e festivais em São José das Coroas Grande, localizada 114 km da capital Pernambucana, Recife é a Terra das Piscinas Naturais.

O acordo firmado entre o Mac Trade, Gilmar Santana e o prefeito Jaziel Lajes ainda neste ano vai receber diversas atrações e os projetos para 2022 conta com a atrações de Jorge e Matheus e Rai Saia Rodada.



“Essa parceria mostra a força da bebida energética no Nordeste e o quão forte tem se tornado a marca no Brasil. Quando começamos os trabalhos de expansão, tínhamos uma ideia de projeção de crescimento, mas com todas as parcerias e adesão do público, a Shark está superando as expectativas”, comentou.

A bebida agora será referência em países da América Latina, Europa e Ásia. Os novos contratos já estão em negociação e devem ser divulgados no próximo ano.

Mas mesmo com tamanho reconhecimento, Gilmar Santana comentou sobre os projetos sociais apoiados pela marca. A Shark é uma das apoiadoras do Jogo das Estrelas Brasil 2021.

Na segunda-feira (20), os times Amigos do Willian, meia do Corinthians e Amigos do David Luiz, zagueiro do Flamengo, entram em campo às 19h para uma partida de futebol solidária.

Marco Vaquarema, Gilmar Santana e o prefeito Jaziel Lajes

Além dos dois jogadores, o evento contará com a presença de outros craques como Edmilson, Amaral, Denílson, Dentinho, Lucas Braga, Marcos Assunção, Craque Neto, Zé Roberto, Enzo Rabelo, Eri Johnson, Junior, Felipe Prior e muitos outros.

O evento acontece no dia 20 de dezembro às 19h no Estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paraíba.