Avião desaparece no Nepal com 22 pessoas a bordo

Dois helicópteros foram mobilizados para as operações de busca, que serão difíceis devido à pouca visibilidade

Um avião com 22 pessoas a bordo desapareceu neste domingo (29) em uma zona montanhosa do Nepal, anunciou a companhia aérea Tara Air, acrescentando que as condições meteorológicas complicadas dificultam as buscas.

“Um voo doméstico com destino a Jomsom que decolou em Pokhara (centro-oeste) perdeu contato”, disse à AFP Sudarshan Bartaula, porta-voz da Tara Air.

Havia 19 passageiros e três tripulantes no avião.

“Estamos tentando localizar a área onde o avião pode ser encontrado”, disse Bartaula.

Dois helicópteros foram mobilizados para as operações de busca, que serão difíceis devido à pouca visibilidade, explicou Phanindra Mani Pokharel, porta-voz do Ministério do Interior.

Jomsom é um destino popular para trekkers no Himalaia, a cerca de 20 minutos de voo de Pokhara, que fica 200 quilômetros a oeste de Katmandu.

O transporte aéreo no Nepal cresceu muito nos últimos anos, graças ao grande número de turistas, grande parte deles amantes do montanhismo, e também ao comércio em lugares remotos que não podem ser acessados ​​de outra forma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas o país do Himalaia tem um péssimo histórico de segurança devido a pilotos mal treinados e problemas de manutenção de aeronaves.

A União Europeia proibiu todas as companhias aéreas nepalesas de acessarem seu espaço aéreo por razões de segurança.

Em março de 2018, um avião da empresa de Bangladesh US-Bangla Airlines caiu perto do aeroporto de Katmandu, matando 51 pessoas.

O acidente mais dramático ocorreu em 1992, quando 167 pessoas perderam a vida quando um avião da Pakistan International Airlines caiu perto do aeroporto de Katmandu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dois meses antes, um avião da Thai Airways havia caído nessa mesma área, matando 113 pessoas.