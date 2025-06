Autoridades sírias anunciam várias prisões após atentado em igreja de Damasco

As autoridades da Síria anunciaram, nesta segunda-feira (23), a prisão de seis pessoas “envolvidas” no atentado suicida em uma igreja ortodoxa em Damasco no domingo, no qual morreram 25 pessoas.

Segundo essa fonte, outras duas pessoas “envolvidas” no ataque morreram.

O anúncio ocorreu horas depois de o presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, prometer que os que participaram deste atentado “hediondo” pagariam perante a justiça.

O Ministério do Interior informou que “vários criminosos envolvidos no ataque […] foram detidos”.

“Cintos explosivos, minas prontas para serem detonadas e uma moto-bomba” foram apreendidos durante uma operação de segurança “contra células da organização terrorista Daesh [acrônimo em árabe do grupo Estado Islâmico]” na região de Damasco, segundo o ministério.

“Estas operações terminaram em confrontos durante os quais foram detidos o chefe da célula e cinco membros, e outros dois morreram: um era o principal planejador da entrada do camicaze na igreja, o outro também preparava um atentado terrorista em um bairro da capital”, acrescentou.

Segundo as autoridades, um terrorista suicida do grupo extremista Estado Islâmico (EI) invadiu a igreja de São Elias no domingo, atirou nos fiéis e depois acionou seu cinto de explosivos.

O EI não reivindicou a autoria do atentado contra a igreja ortodoxa.

“Estamos comprometidos a trabalhar dia e noite, mobilizando todas as nossas agências de segurança especializadas para capturar todos os que participaram e planejaram esse crime hediondo e levá-los à Justiça”, disse Al Sharaa em um comunicado.

O ataque “nos lembra da importância da solidariedade e da unidade entre o governo e o povo para enfrentar tudo o que ameaça a segurança e a estabilidade de nossa nação”, acrescentou.

As Nações Unidas e vários outros países condenaram o ataque, o primeiro desse tipo na capital síria desde que as forças lideradas pelos islamistas derrubaram o então presidente Bashar al-Assad em 8 de dezembro de 2024.

