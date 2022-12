Autoridades da Ucrânia relatam explosões no centro da capital, Kiev

Autoridades ucranianas relataram explosões na capital do país, Kiev, detalhando que dois prédios administrativos foram atingidos no centro

Autoridades ucranianas relataram explosões na capital do país, Kiev, nesta quarta-feira, 14, detalhando que dois prédios administrativos foram atingidos em um bairro central que abriga vários edifícios governamentais.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, escreveu em postagem no Telegram que equipes municipais foram mobilizadas após as explosões, e que as informações são de que os ataques envolvem drones de fabricação iraniana como os que teriam sido utilizados em outras ofensivas russas pelo país. Não há, ainda, informações sobre vítimas.

O relato dos ataques vem num momento em que a Ucrânia vem enfrentando uma série de ataques aéreos russos – que, de modo geral, miram alvos de infraestrutura – nas últimas semanas, assim como combates nas linhas de frente das regiões leste e sul do país.

Estadão Conteúdo