Atrás da fachada de seriedade, o humor de Elizabeth II

O rei Charles III, que não parou de elogiar sua mãe desde sua morte, poderia ter acrescentado outra qualidade bem conhecida de Elizabeth II: seu senso de humor.

Permanecendo séria enquanto fazia uma piada ou sendo abertamente jocosa, ela não hesitava em zombar de alguém e especialmente de si mesma.

Aparentemente, também era uma boa imitadora, embora nunca tenha mostrado isso em público.

Chá com Paddington

Em junho, por ocasião de seu Jubileu de Platina, ela foi filmada tomando chá no Palácio de Buckingham com Paddington, o famoso urso da literatura infantil, que lhe ofereceu um sanduíche de geleia de seu chapéu.

No vídeo, a rainha de 96 anos sorriu e tirou um sanduíche semelhante de sua bolsa inseparável, dizendo que sempre guardava um “para mais tarde”.

Já em 2012, por ocasião dos Jogos Olímpicos de Londres, Elizabeth II participou de um vídeo humorístico em que James Bond (o ator Daniel Craig) a buscava em Buckingham.

Eles saíram juntos, em uma montagem que sugeria a rainha, então com 86 anos, embarcando em um helicóptero antes de saltar de paraquedas ao lado do agente 007 sobre o Estádio Olímpico.

Os dois vídeos foram vistos milhões de vezes no YouTube. Foi “muito engraçada”, disse Craig no programa americano “Stephen Colbert’s Late Show”.

Em 2015, quando o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau prestou homenagem a ela em um banquete da Commonwealth em Malta, lembrando que era o 12º primeiro-ministro canadense que ela conhecia, a rainha respondeu com um sorriso: “Obrigado, Sr. primeiro-ministro do Canadá, por me fazer sentir tão velha”. Os convidados riram.

O ex-presidente americano George W. Bush também não foi poupado de suas provocações quando a recebeu na Casa Branca em 2007 dizendo que Elizabeth II havia visitado os Estados Unidos em 1776 para o bicentenário da independência (em vez de 1976).

No dia seguinte, durante um jantar na residência do embaixador britânico em Washington, a rainha fez um brinde ao presidente americano. “Eu estava pensando se deveria começar este brinde dizendo ‘quando vim em 1776′”, brincou.

Microfone aberto

Durante uma foto de grupo do G7 na Cornualha em junho de 2021, um microfone aberto pegou Elizabeth II, sentada à distância devido à pandemia de covid-19, perguntando aos líderes mundiais: “Devemos parecer que estamos nos divertindo?”.

Em 5 de fevereiro, em uma pequena recepção na propriedade real de Sandrigham, na véspera de seu 70º aniversário no trono, ela foi convidada a cortar um bolo.

Explicaram a ela que a inscrição estava de cabeça para baixo para a imprensa. “Isso não me incomoda”, brincou, “eu não conto”.

Entre as anedotas mais famosas está a de seu ex-agente de segurança Richard Griffin, sobre um casal de americanos que conheceu a rainha durante uma caminhada na Escócia.

O homem perguntou à monarca, que eles não reconheceram, onde ela morava. Ela respondeu que morava em Londres, mas tinha uma casa de férias nas proximidades e frequentava regularmente há 80 anos.

“Você deve ter visto a rainha”, exclamou o homem, de acordo com a história que Griffin contou ao canal Sky News. “Não, mas Dickie (abreviação de Richard) se encontra com ela regularmente”, respondeu Elizabeth II com toda a seriedade.

O casal então pediu à rainha para tirar uma foto com “Dickie”, que por sua vez os fotografou com Elizabeth II. “Eu adoraria ver quando eles mostrarem suas fotos para seus amigos nos Estados Unidos, talvez alguém me reconheça”, disse a rainha quando saíram.

© Agence France-Presse