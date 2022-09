Princípe Harry chora durante velório de avó rainha Elizabeth 2ª

O velório da rainha terá a duração de quatro dias, incluindo visitação dos súditos, e com término previsto para a manhã do dia 19 de setembro

O princípe Harry se emocionou durante a cerimônia religiosa realizada na Abadia do Palácio de Westminster, na cidade de Londres, em homenagem a sua avó, a Rainha Elizabeth 2ª, nesta quarta-feira (14). Ao lado de sua mulher, Meghan Markle, ele foi fotografado enxugando as lágrimas após as orações.

A rainha Elizabeth 2ª morreu na última quinta-feira (8) no Castelo de Balmoral, na Escócia. Logo em seguida, o seu caixão foi levado para Edimburgo, onde aconteceram várias cerimônias. Na noite desta terça-feira (13), o corpo da monarca foi levado para Londres.

Harry e Meghan, que vivem na Califórnia, Estados Unidos, desde que se desligaram das obrigações com a família real, chegaram na Inglaterra no dia 3 de setembro para compromissos pela Europa. Dias depois, ao saber do estado de saúde delicado da avó, Harry viajou sozinho para Balmoral, na Escócia, onde encontrou o pai, rei Charles 3º, e o irmão, príncipe William, horas antes da morte da monarca ser anunciada.

Elizabeth passará para a história como a soberana britânica de mais longo reinado. Em julho de 2015, ela superou os 63 anos e cinco meses de trono da rainha Vitória (1837-1901). Em junho deste ano, superou os 70 anos e 126 dias de reinado do tailandês Bhumibol Adulyadej, morto em 2016 -ela só ficou atrás de Luís 14, no posto por 72 anos e 110 dias, de 1643 a 1715; o francês, porém, se tornou soberano de fato aos 23 anos, tendo assumido o trono aos quatro.