Ataques em Iraque e Síria foram um ‘sucesso’ e duraram cerca de 30 minutos, diz Casa Branca

Ele informou que os aviões americanos envolvidos na operação, que visou um total de 85 alvos em sete locais, três no Iraque e quatro na Síria

Um porta-voz da Casa Branca qualificou de “sucesso” os ataques realizados nesta sexta-feira (2) no Iraque e na Síria contra combatentes pró-iranianos em represália pela morte de três soldados americanos em uma base na Jordânia.

Ele informou que os aviões americanos envolvidos na operação, que visou um total de 85 alvos em sete locais, três no Iraque e quatro na Síria, dispararam “mais de 125 munições de precisão em aproximadamente trinta minutos”. As aeronaves já deixaram as áreas, segundo o governo e o exército americanos.

© Agence France-Presse