Ataque russo destrói uma das maiores usinas de energia ucranianas, dizem autoridades

Um ataque robusto de mísseis e drones destruiu uma das maiores usinas de energia da Ucrânia e danificou outras instalações, disseram autoridades nesta quinta-feira, 11.

A central de Trypilska, que era o maior fornecedor de energia para as regiões de Kiev, Cherkasy e Zhytomyr, foi atingida inúmeras vezes. O transformador, as turbinas e os geradores foram destruídos, deixando a central em chamas.

À medida que o primeiro drone se aproximava, os trabalhadores esconderam-se num abrigo, salvando as suas vidas, disse Andrii Gota, presidente do conselho de supervisão da empresa estatal que gere a central, Centrenergo.

O presidente russo, Vladimir Putin, classificou a ofensiva como uma resposta aos ataques ucranianos que miraram as refinarias de petróleo russas.

A central de Trypilska fornece eletricidade a 3 milhões de clientes – mas nenhum perdeu energia porque a rede foi capaz de compensar, uma vez que a procura é baixa nesta altura do ano. Ainda assim, as consequências das greves poderão ser sentidas nos próximos meses, à medida que o uso de ar condicionado aumenta com o verão.

Pelo menos 10 outros ataques danificaram durante a noite a infraestrutura energética em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, disse que mais de 200 mil pessoas na região, que foi atingida repetidamente, estavam sem energia.

