Ataque russo com mísseis fere mais de dez em Odessa, na Ucrânia

Um ataque russo com mísseis deixou mais de dez feridos na madrugada de quinta-feira (noite de quarta, 1º, no Brasil) em Odessa, cidade portuária ucraniana, alvo de bombardeios fatais no começo da semana, informaram as autoridades locais.

“Um novo ataque russo com mísseis balísticos” atingiu Odessa, informou pelo Telegram Guennadii Trujanov, prefeito desta cidade do sudoeste da Ucrânia.

“A infraestrutura civil foi destruída” e “13 pessoas ficaram feridas” no ataque, informou o prefeito, acrescentando que os bombardeios tentavam apagar um grande incêndio.

Por sua vez, Oleg Kiper, governador da região de Odessa, afirmou que o “ataque russo de mísseis contra Odessa deixou 14 feridos”.

Odessa, cidade portuária banhada pelo Mar Negro, vital para as exportações ucranianas, é alvo frequente de ataques mortais com mísseis e drones.

As autoridades locais reportaram, na manhã desta quarta-feira, ao menos três mortos em um ataque a Odessa. Um ataque similar na segunda-feira matou cinco pessoas.

Há meses, a Rússia ataca sem trégua as cidades ucranianas e avança no front leste da Ucrânia, antes da chegada da ajuda militar americana.

