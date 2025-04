Ataque noturno lançado pela Rússia mata nove pessoas em Kiev

Um ataque lançado pela Rússia na madrugada desta quinta-feira, 24, matou 9 pessoas e feriu outras 63 em Kiev, segundo autoridades da Ucrânia.

A ofensiva empregou drones e mísseis balísticos. Vários prédios residenciais foram atingidos, e a busca por vítimas nos escombros dos imóveis que ruíram seguia pela manhã.

O ataque começou por volta de 1 hora (pelo horário local) e atingiu pelo menos quatro bairros de Kiev.

As negociações por um acordo de paz mediadas pelos Estados Unidos chegaram na quarta-feira a um impasse, com a recusa do líder ucraniano, Volodmir Zelenski, de aceitar que a Rússia fique com cerca de 20% do território do país. Fonte: Associated Press.