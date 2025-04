Barroso, do STF, faz dueto com cantor sertanejo em festa de deputado

CATIA SEABRA E VICTORIA AZEVEDO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, fez um dueto com o cantor sertanejo Leo Chaves em festa do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, nesta quarta (23), em Brasília.

“Com vocês, Leo e Barroso”, anunciou o cantor, em tom de brincadeira. Os dois cantaram a música “Tocando em Frente”, de Almir Sater. Em um momento, foram acompanhados pelo anfitrião do evento.

No início da festa, questionado pela Folha se ele cantaria, Barroso fez uma brincadeira. Disse que não pegaria o microfone porque só solta a voz em festa da equipe porque sabe que será aplaudido.

Não é a primeira vez que Barroso solta a voz em eventos públicos.

Em dezembro do ano passado, fez uma participação especial no show do próprio Almir Sater realizado no 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Campo Grande.

O ministro ainda foi filmado, no meio do ano passado, cantando “Evidências” junto a estudantes em Londres, na Inglaterra.