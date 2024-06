Ataque de Israel a escola que abrigava civis em Gaza mata dezenas, dizem palestinos e ONU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um bombardeio de Israel a uma escola da ONU que abrigava civis em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, matou dezenas de pessoas, afirmaram, nesta quinta-feira (5), um hospital local, a agência das Nações Unidas para refugiados palestinos e o Hamas.



O número de mortos ainda não está claro.

Philippe Lazzarini, Comissário-Geral UNRWA, agência da ONU que administrava o local, disse na rede social X que ao menos 35 pessoas foram mortas no ataque. Já o diretor do escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo grupo terrorista, Ismail Al-Thawabta, e um funcionário do Ministério da Saúde disseram à agência de notícias Reuters que 40 pessoas foram mortas, incluindo 14 crianças e 9 mulheres. O Hospital dos Mártires de Al Aqsa, por sua vez, afirmou ter recebido 37 corpos.



Há divergências também sobre o suposto uso da escola por membros da facção islâmica legação de Israel, rechaçada pela agência, para bombardear o local.



Após o bombardeio, o Exército israelense disse que seus caças realizaram um “ataque preciso”. “Estamos muito confiantes na inteligência”, disse o tenente-coronel Peter Lerner, acusando combatentes do Hamas e do Jihad Islâmico de usarem instalações da ONU como bases operacionais.



Ele disse que 20 a 30 combatentes estavam localizados no complexo e que muitos deles foram mortos, mas não tinha detalhes precisos. “Não estou ciente de quaisquer vítimas civis e seria muito, muito cauteloso ao aceitar qualquer coisa que o Hamas divulgue”, afirmou.



Fotos de agências de notícias, porém, mostram o corpo de pelo menos uma criança no local do ataque, além de dezenas de pessoas mortas envoltas em mortalhas.

Al-Thawabta negou a afirmação de Tel Aviv de que o prédio, na região central de Gaza, era utilizado pelo grupo terrorista. “[Israel] mente e inventa histórias para justificar o crime brutal que cometeu contra dezenas de pessoas deslocadas.”



Lazzarini, da UNRWA, afirmou que as alegações de que grupos armados estavam dentro do abrigo eram chocantes, mas que a organização não havia conseguido verificá-las. “Atacar ou usar edifícios da ONU para fins militares é um flagrante desrespeito ao direito internacional humanitário”, disse ele.



Enquanto algumas pessoas removiam escombros de salas de aula ensanguentadas, Huda Abu Dhaher descreveu o que viu após o ataque que a acordou durante a noite. “Os restos das pessoas estavam espalhados dentro e fora do pátio. O botijão de gás explodiu”, disse ela à agência de notícias Reuters. “Meu sobrinho foi martirizado. Ele perdeu a perna e o braço, tinha 10 anos.”



O Hospital dos Mártires de Al Aqsa, na cidade de Deir Al Balah, é o último centro de saúde operante no centro da Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território, que enfrenta escassez de suprimentos devido a bloqueios de Tel Aviv.



Antes do último ataque em Nuseirat, o hospital havia recebido desde terça-feira (4) pelo menos 70 mortos e mais de 300 feridos em bombardeios israelenses, afirmou a ONG Médicos Sem Fronteiras. A maioria era formada por mulheres e crianças, segundo a entidade.



“O cheiro de sangue na sala de emergências esta manhã era insuportável. Há pessoas deitadas por todos os lados. Estão trazendo os corpos em sacos plásticos. A situação é insustentável”, publicou a coordenadora da organização em Gaza, Karin Huster, na rede social X.



As Forças Armadas de Israel alegam que, antes de aviões bombardearem o local, medidas foram tomadas para reduzir o dano a civis —mas não especificou que ações foram essas. Tel Aviv disse que a operação matou terroristas envolvidos com o ataque de 7 de outubro, que serviu de estopim para o conflito.



O bombardeio ocorre no momento em que a pressão internacional aumenta para Tel Aviv e Hamas chegarem a um acordo de cessar-fogo, depois de novo plano apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O governo do premiê Binyamin Netanyahu tem reiterado que não vai interromper as ações militares em Gaza durante as negociações.



O líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, disse na quarta que uma das exigências do grupo terrorista no acordo era o fim da guerra. Embora isso estivesse previsto no plano de Biden, apresentado no último dia 31, Israel insiste que só encerrará suas operações com a destruição completa do Hamas, o que mantém o impasse.



No discurso em que apresentou o acordo, Biden disse que as negociações levariam a um “dia seguinte” para a Faixa de Gaza sem o Hamas no poder, mas não está claro como isso seria possível. Depois de meses de bombardeios e mais de 36 mil palestinos mortos em Gaza, a facção terrorista não dá sinais de que perdeu a coesão e a capacidade de agir como grupo.



A proposta prevê três fases: na primeira, haveria um cessar-fogo completo por seis semanas, Israel retiraria todas as tropas das áreas habitadas da Faixa de Gaza, e reféns sequestrados pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro seriam libertados em troca da soltura de centenas de prisioneiros palestinos.



Na segunda etapa, o Hamas e Israel negociariam um fim permanente para a guerra, e o cessar-fogo continuaria em vigor durante essas negociações ponto já rejeitado por Tel Aviv. A terceira fase consistiria de um plano de reconstrução do território palestino.



Assim, a resposta de Haniyeh, juntamente com as ameaças de parceiros da coalizão de Binyamin Netanyahu de abandonarem o governo caso o acordo seja aceito, torna improvável um avanço.