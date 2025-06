Ataque cibernético afeta um dos principais bancos públicos do Irã

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS)

O Banco Sepah, um dos principais bancos estatais do Irã, teve os serviços paralisados após um ataque cibernético nesta terça-feira (17), segundo a agência de notícias Fars.



Serviços online da instituição foram interrompidos. “Um ataque cibernético afetou a infraestrutura do Banco Sepah, causando interrupções nos serviços online da instituição”, afirmou a agência Fars.



Os sistemas do banco também são conectados a postos de gasolina, que também foram afetados pelo ataque. A agência não comentou sobre os responsáveis pelo ataque.



Pelas redes sociais, os ativistas anti-regime do grupo “Gonjeshke Darande” (Pardal Predador, em tradução livre) reivindicaram o ataque. Eles afirmaram ter destruído todos os dados do Banco Sepah.



“O ‘Bank Sepah’ era uma instituição que burlava sanções internacionais e usava o dinheiro do povo iraniano para financiar os representantes terroristas do regime, seu programa de mísseis balísticos e seu programa nuclear militar. É isso o que acontece com instituições dedicadas a sustentar as fantasias terroristas do ditador. Agradecemos aos corajosos iranianos cuja ajuda tornou essa operação possível”, disse Gonjeshke Darande, no X.