Um homem abriu fogo, nesta quinta-feira (11), em uma fábrica de automóveis da Mercedes em Sindelfingen, no sudoeste da Alemanha, e matou duas pessoas – informou a polícia, acrescentando que um suspeito foi detido.

“Um homem de 53 anos entrou na fábrica por volta das 7h45 (2h45 em Brasília) e atirou em duas pessoas”, relatou a polícia de Ludwigsburg, em um comunicado.

Os seguranças da fábrica neutralizaram o suspeito dentro da fábrica e o entregaram à polícia. O indivíduo foi preso sem oferecer resistência, disseram as autoridades.

As vítimas mortais, dois homens de 44 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram. A polícia informou no Twitter que não houve mais feridos. A motivação do ataque está sendo investigada.

Em um comunicado, a Mercedes-Benz confirmou que duas pessoas morreram e que tanto as vítimas quanto o suspeito eram funcionários de um fornecedor terceirizado.

“Estamos profundamente abalados e tristes com as trágicas notícias desta manhã em Sindelfingen. Nossos pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e todos os colegas da fábrica”, acrescentou a empresa.

