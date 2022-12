Ataque a tiros deixa cinco mortos em edifício residencial no Canadá

A porta-voz assinalou que, por volta de 20h00, o suspeito foi declarado morto no local e a polícia apreendeu uma pistola semiautomática

Um ataque a tiros em um edifício de apartamentos nos subúrbios de Toronto, no Canadá, na noite de domingo (18), deixou cinco mortos e um ferido, informou a polícia.

O suposto agressor, de 73 anos, a quem as autoridades não identificaram, mas disseram que era um morador do edifício situado na localidade de Vaughan, foi morto a tiros pelos policiais que responderam ao chamado de emergência.

A polícia foi enviada ao local, que fica cerca 30 quilômetros ao norte de Toronto, por volta das 19h20 locais (21h20 em Brasília).

Kristy Denette, porta-voz da Unidade Especial de Investigação de Ontário, disse que “um oficial atirou contra o homem e o matou” em um corredor.

A porta-voz assinalou que, por volta de 20h00 (22h00 em Brasília), o suspeito foi declarado morto no local e a polícia apreendeu uma pistola semiautomática. “Houve muitas mortes em vários andares” do edifício, acrescentou.

A pessoa ferida foi levada ao hospital em estado grave, segundo um comunicado, mas sua vida não corre perigo.

Mais cedo, o chefe de polícia local, Jim MacSween, disse aos jornalistas que, quando os oficiais chegaram ao edifício, depararam-se com “uma cena horrorosa, com muitas vítimas mortas”.

‘Tragédia horrível’

A polícia está investigando o motivo da matança e se havia uma conexão específica entre as vítimas e o suspeito, que supostamente agiu só.

“Foi uma tragédia horrível”, disse Steven Del Duca, prefeito de Vaughan. “É algo que jamais pensei em ver aqui […] especialmente a poucos dias do Natal e do começo do Chanucá [festividade judaica]”, acrescentou.

Por sua vez, o ministro federal de Segurança Pública tuitou: “Meus pensamentos estão com os entes queridos dos que foram assassinados”.

Apesar de sofrer uma quantidade substancialmente menor de ataques de atiradores do que seu vizinho Estados Unidos, o Canadá vivencia um aumento da violência armada, por isso legislou recentemente para proibir armas de fogo.

Em abril de 2020, um homem armado disfarçado de policial matou 22 pessoas na província oriental de Nova Escócia, o pior incidente deste tipo no Canadá.

Já em setembro deste ano, um homem matou 11 pessoas e esfaqueou outras 18, principalmente em uma comunidade indígena isolada na província de Saskatchewan.

No Canadá, os crimes violentos relacionados com armas de fogo representam menos de 3% do total desses delitos. No entanto, desde 2009, a taxa per capita de armas disparadas com a intenção de matar ou ferir se multiplicou por cinco.

O Canadá proibiu 1.500 tipos de armas de fogo de grau militar ou de assalto em maio de 2020, dias depois do massacre na Nova Escócia.

Atualmente, o Parlamento canadense avalia incluir mais armas em sua lista de armamentos proibidos, mas os progressistas no poder têm enfrentado a reprovação dos caçadores e dos praticantes de tiro esportivo.

