Astronautas voltam à Terra após seis meses no espaço – e contam do que sentiram falta

Quatro astronautas retornaram à Terra na manhã desta segunda-feira, 4, após uma estadia de seis meses na Estação Espacial Internacional. A cápsula da Space X deles caiu de paraquedas no Oceano Atlântico, na costa da Flórida (EUA).

Estão de volta os astronautas da agência espacial americana (Nasa) Stephen Bowen e Warren “Woody” Hoburg, o russo Andrei Fedyaev e o sultão al-Neyadi dos Emirados Árabes Unidos, a primeira pessoa do mundo árabe a passar um tempo prolongado em órbita.

Antes de partirem da estação espacial, eles disseram que desejavam banhos quentes, xícaras de café fumegantes e o ar do oceano. A volta para casa foi adiada um dia por causa do mau tempo nos locais de aterrissagem, mas, no final, proporcionou um show espetacular no meio da noite, enquanto a cápsula cruzava o céu sobre o Cabo Canaveral em direção a uma aterrissagem perto de Jacksonville.

Os astronautas disseram que era incrível estar de volta. “Você tem uma sala cheia de pessoas felizes aqui”, comunicou o Controle da Missão da Space X pelo rádio.

A Space X já enviou os astronautas substitutos dessa equipe há mais de uma semana. Outra mudança de tripulação ocorrerá no final deste mês, com o regresso para casa de dois russos e um americano que estiveram lá durante um ano inteiro. A permanência deles foi duplicada depois que o líquido refrigerante da cápsula Soyuz vazou e uma nova nave teve de ser lançada.

Estadão Conteúdo