Artemis I: Nasa faz nova tentativa para lançar foguete não tripulado para Lua; veja como acompanhar

A Nasa, agência espacial americana, vai fazer neste sábado, 3, na Flórida, Estados Unidos, uma nova tentativa de lançar o foguete Space Launch System (SLS), com destino à Lua. A expedição faz parte da Artemis I, uma missão não tripulada que integra um programa que almeja levar novamente astronautas para o solo lunar depois de 50 anos.

O lançamento do SLS será feito no Centro Espacial Kennedy, e agendado para acontecer entre às 14h17 e 16h17 do horário da Flórida (das 15h17 até 17h17 do horário de Brasília). Veja mais abaixo como acompanhar o evento pelos canais de transmissão da Nasa.

A Artemis I servirá para testar a cápsula Orion (localizada na ponta do foguete), que será lançada ao espaço e vai precisar aguentar a velocidade e a temperatura elevadas quando estiver retornando à Terra. A expedição vai durar de cerca de três semanas e não pretende pousar na Lua, apenas orbitá-la (girar ao redor).

Outra proposta desta etapa é simular o trajeto que será percorrido no espaço e prever como as pessoas vão reagir à viagem – para isso, haverá manequins equipados com sensores que vão registrar níveis de aceleração, vibração e radiação.

Todo esse planejamento será colocado em prática com os astronautas em futuras expedições tripuladas: Artemis II, em 2024, e Artemis III, em 2025. Esta última pretende levar, pela primeira vez na história, uma mulher e uma pessoa negra em solo lunar. A agência aposta que uma nova chegada à Lua será um caminho para o envio de astronautas para Marte.

Nova tentativa autorizada

Na quinta-feira, a equipe de gerenciamento Artemis I deu o aval para a nova tentativa de lançamento neste fim de semana. Na última segunda-feira, 29, o lançamento do foguete Space Launch System precisou ser adiado por causa de um vazamento de uma linha de hidrogênio, que impediu o resfriamento de um dos quatro motores do SLS. A falha fez a Nasa recuar e adiar a missão.

John Honeycutt, gerente do programa que supervisiona o desenvolvimento do foguete Space Launch System, explicou durante a semana que, sem um resfriamento, o choque de temperatura dos propulsores superfrios poderia quebrar as peças metálicas do motor. Contudo, Honeycutt disse também que a leitura mais quente pode ter sido um erro do sensor.

Fato é que, nos últimos dias, as equipes da missão se esforçaram para ajustar o que pode ter provocado o vazamento indesejado. Segundo a Nasa, as prováveis peças que foram a fonte da falha (uma mangueira flexível e uma linha de sensor de pressão alta) foram substituídas. Por precaução, os engenheiros do foguete reforçaram os cuidados de vedação para impedir um novo vazamento.

Além disso, a Nasa informou também que, neste sábado, vai iniciar o processo de resfriar os motores 45 minutos antes da contagem regressiva para dar tempo de alcançar as temperaturas adequadas para o lançamento.

Os meteorologistas do lançamento espacial Delta 45 da Força Espacial dos EUA preveem 60% de condições climáticas favoráveis, embora as previsões para sábado indiquem chances de tempestades no período da manhã e início da tarde.

Mesmo assim, Mark Berger, oficial de meteorologia de lançamento do 45º Esquadrão Meteorológico da Força Espacial dos Estados Unidos, disse estar otimista porque entre as possíveis pancadas de chuva poderá haver céu limpo no horário previsto para o lançamento. “Ainda acho que temos uma boa oportunidade em termos de clima para lançar no sábado.”

Como assistir ao lançamento

As pessoas poderão assistir ao lançamento do Space Launch System ao vivo. A transmissão pode ser acompanhada no site da Nasa, nas redes sociais da agência (Facebook, Twitch), e no canal do YouTube (clicar aqui). Pela TV da Nasa (acessar aqui) também é possível acompanhar a transmissão do evento, com início da cobertura às 6h45 (horário de Brasília) deste sábado. Com agências internacionais

Estadão Conteúdo