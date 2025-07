Argentina autoriza visita de Lula a Cristina Kirchner em prisão domiciliar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Justiça da Argentina autorizou nesta quarta-feira (2) uma visita do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a ex-presidente do país vizinho Cristina Kirchner em prisão domiciliar em Buenos Aires, onde ela cumpre pena de seis anos por corrupção.

A informação foi confirmada pelo jornal La Nacion. O pedido do encontro foi feito pelos advogados de Cristina.

Lula chegará na capital argentina nesta quarta. Ele ficará até quinta-feira (3) para a cúpula do Mercosul, da qual também participará o presidente argentino, Javier Milei -desafeto de Cristina, que é crítica ferrenha do ultraliberal.