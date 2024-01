Apple Pay permitirá serviço de pagamento por provedores de terceiros na União Europeia

O braço executivo da UE abriu uma consulta junto a concorrentes da empresa sobre esse e outros pontos, após uma investigação

A Apple disse que pretende tratar das preocupações concorrenciais dos reguladores europeus em torno do popular aplicativo Apple Pay, permitindo o acesso de provedores de serviços de carteiras móveis e serviços de pagamento de terceiros.

A gigante da tecnologia dos EUA concordou em conceder permissão para que aplicativos de empresas façam pagamentos sem contato em dispositivos com sistema operacional iOS, como iPhones, gratuitamente, sem a necessidade de usar Apple Pay ou Apple Wallet, disse o braço executivo da Comissão Europeia nesta sexta-feira, 19.

O braço executivo da UE abriu uma consulta junto a concorrentes da empresa sobre esse e outros pontos, após uma investigação sobre preocupações concorrenciais iniciada 2020. A investigação da União Europeia teve como principal foco descobrir se o bloqueio do acesso à tecnologia NFC – o software e hardware necessários para dispositivos móveis se comunicarem com terminais de pagamento das lojas – representava uma violação das regras.

“Diante das discussões em curso com a Comissão Europeia, assumimos compromissos para fornecer aos programadores terceirizados do Espaço Econômico Europeu uma opção que permitirá aos seus usuários fazerem pagamentos NFC sem contacto a partir das suas aplicações iOS, separadas do Apple Pay e Apple Carteira”, disse a Apple.

“O Apple Pay continuará a ser uma opção disponível amplamente, e mais de 3.000 bancos emissores em todos os países do Espaço Econômico Europeu ainda serão capazes de oferecer a privacidade e segurança incomparáveis do Apple Pay, bem como a sua excelente experiência de uso”, afirmou a companhia.

Os compromissos oferecidos pela Apple valem por dez anos. A sua implementação será monitorada por um administrador, que apresentará regularmente relatórios à Comissão.

Estadão Conteúdo