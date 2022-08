Apple deve lançar iPhone 14 em 7 de setembro, diz agência

O evento deve ser transmitido online, mantendo o padrão dos lançamentos realizados desde o início da pandemia de Covid-19

A Apple planeja lançar a linha do iPhone 14 em evento no dia 7 de setembro, disse nesta quarta-feira (17) a agência Bloomberg, citando fontes próximas à empresa. Além dos novos celulares, também devem ser lançados novos modelos de Macs, iPads e do Apple Watches.

De acordo com a agência, a Apple deve seguir com o padrão de lançar o novo iPhone nas lojas cerca de uma semana depois do evento de apresentação, e alguns funcionários do varejo já foram instruídos a se preparem para um grande lançamento de novos produtos nas vitrines no dia 16 de setembro.

O evento deve ser transmitido online, mantendo o padrão dos lançamentos realizados desde o início da pandemia de Covid-19, e os funcionários já teriam começado a gravas trechos da apresentação, ainda segundo a Bloomberg.

Um porta-voz da Apple se recusou a comentar a data do evento, pois os planos ainda estão em aberto. A empresa, porém, costuma revelar novos modelos de iPhone na primeira quinzena de setembro.

O iPhone 14 padrão deve ser semelhante ao iPhone 13, mas a empresa deve eliminar a versão “mini” de 5,4 polegadas e adicionar um modelo com tela de 6,7 polegadas.

A Bloomberg afirma que as mudanças mais significativas do iPhone 14 Pro serão no sistema de câmeras, que parecerá um pouco maior para os consumidores. Os modelos Pro ganharão uma câmera grande angular de 48 megapixels ao lado de sensores ultrawide e telefoto de 12 megapixels. A Apple também estaria planejando melhorias na gravação de vídeo e na duração da bateria.

Para os mais recentes Apple Watches, conhecidos como Série 8, a Apple adicionará recursos para a saúde da mulher e um sensor de temperatura corporal. O relógio padrão será semelhante ao Série 7, mas um novo modelo profissional irá atrás de consumidores mais esportivos. Ele terá uma tela maior, caixa de titânio resistente, novos recursos de rastreamento de condicionamento físico e maior duração da bateria.

A Apple também estaria trabalhando em um iPad de baixo custo e em novos modelos de iPad Pro para o final deste ano, informou a Bloomberg News. Também pretende lançar novos Macs, pois está trabalhando em versões do Mac mini e MacBook Pro com processadores baseados em M2.