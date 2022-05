Apple anuncia o fim do iPod após 20 anos

O iPod já havia sido deixado de lado há algum tempo pela empresa. Enquanto iPhones, iPads e Macs recebem atualizações anuais

A Apple anunciou nesta terça-feira (10) que não vai mais produzir o iPod Touch, o modelo mais recente da linha dos reprodutores de música da empresa.

O primeiro iPod, da linha hoje chamada Classic, foi lançado em 23 de outubro de 2001 em versões de 5 e 10 Gb. Já a primeira versão do iPod Touch foi lançada em 2007, ano de lançamento do iPhone.

Em nota, a empresa diz que irá vender a 7ª geração do modelo, de 2019, enquanto os estoques durarem. No Brasil, o preço oficial é de R$ 1.610 para a versão com 32 Gb de memória.

“A música sempre integrou o nosso núcleo na Apple, e levar isso para centenas de milhões de usuários como o iPod fez impactou mais do que apenas a indústria da música -também redefiniu como a música é descoberta, ouvida e compartilhada”, disse Greg Joswiak, vice-presidente de marketing mundial da Apple, em nota.

O iPod já havia sido deixado de lado há algum tempo pela empresa. Enquanto iPhones, iPads e Macs recebem atualizações anuais, a penúltima versão do Touch foi lançada em 2015, quatro anos antes da que veio a ser a última.

“Hoje, o espírito do iPod continua vivo. Integramos uma experiência musical incrível em todos os nossos produtos […] E o Apple Music [serviço de streaming de música da empresa] oferece qualidade de som líder do setor com suporte para áudio espacial -não há melhor maneira de curtir, descobrir e experimentar música”, completou o executivo.