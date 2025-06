Após EUA, Reino Unido e China emitem alertas de segurança para seus cidadãos no Catar

O governo do Reino Unido emitiu um comunicado nesta segunda-feira (27) recomendando que britânicos no Catar permaneçam abrigados em seus locais até novo aviso. A orientação segue um alerta de segurança dos Estados Unidos para americanos no país do Oriente Médio.

Por precaução, o texto diz que “recomendamos que britânicos no Catar permaneçam abrigados até novo aviso” e que devem “seguir as instruções das autoridades locais”. O ministério das Relações Exteriores do país (FCDO, na sigla em inglês) afirmou estar “em contato com as autoridades locais e parceiros internacionais” e que “fornecerá novas atualizações conforme a situação evoluir”.

Paralelamente, a embaixada da China no Catar alertou seus cidadãos para “manter alta vigilância, acompanhar os riscos de segurança, reforçar medidas de proteção e evitar sair sem necessidade, sobretudo para áreas sensíveis”, reforçando a importância da segurança pessoal.

Estadão Conteúdo