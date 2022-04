Ao Parlamento espanhol, Zelenski compara guerra na Ucrânia com bombardeio de Guernica

Zelenski fez referência aos bombardeios aéreos empenhados pela Alemanha nazista em apoio às forças nacionalistas apoiadoras do ditador Francisco Franco, durante a Guerra Civil Espanhola

Em discurso ao Parlamento da Espanha nesta terça-feira (5), o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, evocou o bombardeio de Guernica para sensibilizar os legisladores espanhóis na guerra da Ucrânia.

“Imagine que pessoas agora, na Europa, passam semanas em porões para sobreviver”, disse. “É abril de 2022, e a realidade na Ucrânia é a mesma de abril de 1937, quando o mundo todo aprendeu o nome de uma de suas cidades: Guernica”, afirmou.

Zelenski fez referência aos bombardeios aéreos empenhados pela Alemanha nazista em apoio às forças nacionalistas apoiadoras do ditador Francisco Franco, durante a Guerra Civil Espanhola. O ataque deixou 1.600 mortos e centenas de feridos. A tragédia foi imortalizada no quadro do pintor espanhol Pablo Picasso.

Desde o começo da invasão russa, em 24 de fevereiro, Zelenski tem falado por videoconferência com líderes de todo o mundo, e usado o mesmo expediente de evocar tragédias desses países para aproximar os políticos do sofrimento ucraniano.