Ano-Novo Chinês será comemorado com show de projeções na ponte estaiada

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

Na apresentação, o vermelho da bandeira chinesa aparecerá ao lado do verde e amarelo brasileiro. O espetáculo, que deve durar cinco minutos, também desenhará com luzes um tigre, animal que é tema do novo ano do calendário chinês.

O Ibrachina diz que o formato da celebração foi pensado como uma adaptação para tempos pandêmicos de uma tradição chinesa, a de lançar lanternas ao céu contendo desejos para a nova etapa que se inicia.

Com as projeções dos símbolos na ponte, moradores e trabalhadores da região poderão ver as figuras de longe, em segurança, assim como quem estiver passando de carro, segundo o instituto.

O espetáculo dependerá, no entanto, das condições climáticas. Se estiver chovendo forte na hora prevista para a apresentação, os drones não poderão levantar voo. Nesse caso, a organização deve esperar o tempo melhorar para iniciar a exibição.

Fundado em 2018 pelo advogado Thomas Law, o Ibrachina anuncia ter como finalidade promover a integração entre as culturas e os povos da China, do Brasil e de outros países que falam a língua portuguesa.

A entidade atua em parceria com universidades, entidades e associações, além de fazer parte de duas frentes parlamentares criadas na Câmara dos Deputados​, a Brasil-China e a Brics.