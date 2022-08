Angolanos no exterior votam pela 1ª vez em eleição crucial para democracia no país

Assim como para Lúcia, essa será a primeira vez votando para muitos dos angolanos no Brasil, que constituem uma comunidade

Mayara Paixão

Guarulhos, SP

Lúcia Destineza, 29, não diz publicamente em qual partido vai votar nas eleições de Angola marcadas para a próxima quarta-feira (24) -o voto, afinal, é secreto, diz. Mas frisa o que espera: “Queremos mudança”.

A angolana vive no Brasil há sete anos, onde formou-se técnica de enfermagem e segue estudando na área. Esta será a primeira vez que vai votar nas eleições de seu país, algo que só será possível porque, de maneira inédita, a diáspora angolana terá acesso ao voto.

Serão 22.560 angolanos no exterior votando no pleito -cerca de 0,15% do eleitorado total do país. Pessoas que levarão para as urnas a avaliação que fazem de Angola muitas vezes com base em uma consciência que só foram adquirir no exterior a partir da troca de experiências.

“Quando vim para o Brasil, comecei a ter outra visão; amadureci”, diz Lúcia. “Acho que temos ainda muita coisa para trabalhar; necessidades básicas, como de saúde, que hoje em dia já não deveria, nem poderia, haver. O povo está animado para fazer uma escolha boa.”

O anúncio de possibilidade de votação na diáspora animou cidadãos ansiosos por participar do processo de escolha. Mas, quando foram divulgados os números de pessoas registradas, houve certa frustração.

Levantamento do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) feito a pedido da Folha de S.Paulo mostra que quase 22 mil imigrantes de Angola foram registrados no Brasil desde 2010. Apenas 1.660 angolanos, no entanto, estão inscritos para votar, e a maioria se registrou no Consulado-Geral em São Paulo (1.181).

O número do OBMigra considera residentes permanentes e temporários e solicitantes de refúgio. Não é possível aferir quantos, de fato, seguem no Brasil, mas o dado ajuda a ter dimensão da ausência no pleito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Embaixada de Angola em Brasília tem conhecimento de 10 mil cidadãos do país no Brasil, disse o embaixador Florêncio Almeida à Folha de S.Paulo. Mesmo a cifra, reconhecidamente subnotificada, mostra a discrepância. O diplomata diz que o modesto número de inscritos tem relação com o fato de ser a primeira vez em que a diáspora poderá votar, mas também sugere outros fatores.

A impossibilidade de se ausentar do trabalho para realizar o registro ou mesmo a dificuldade financeira para arcar com o transporte entram na equação. Também pesam as distâncias: de janeiro a abril, angolanos puderam se registrar somente nos consulados em São Paulo e no Rio de Janeiro, ou na Embaixada no Distrito Federal.

O embaixador explica que quatro mesas de votação serão abertas nesses locais. Para possibilitar que angolanos de outras regiões -como a Bahia, onde estão muitos estudantes universitários- compareçam às urnas, a representação diplomática pensa em organizar transportes.

Ele frisa a relevância de participar: “Isso reforça a nossa democracia.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Portugal, país do qual Angola foi colônia, está o maior número da diáspora registrada para votar -mais de 7.700, mostram dados oficiais. Depois vêm Namíbia (2.487), França (2.228), República do Congo (2.174), República Democrática do Congo (1.938) e, enfim, o Brasil.

Eleitores terão a missão de escolher o partido no qual mais confiam e preencher a Assembleia Nacional com base na lista de candidatos das legendas. O presidente e o vice serão, respectivamente, o primeiro e o segundo da sigla mais votada, um modelo que pouco agrada movimentos sociais.

Assim como para Lúcia, essa será a primeira vez votando para muitos dos angolanos no Brasil, que constituem uma comunidade jovem. Por já estar no Brasil em 2017, Lúcia não votou nas eleições que alçaram à Presidência João Lourenço, líder do MPLA, partido no poder desde a independência, em 1975.

Nas eleições de 2012, já estava apta a votar, mas o local designado era muito longe de casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já para Euclides Victorino Silva Afonso, 26, será a segunda vez. No Brasil desde 2018, ele cursa mestrado na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, depois de se graduar em história pela Unilab.

Ele avalia que a administração de JLo, como o líder angolano é conhecido, deixou a desejar. “Quando elegemos um presidente, queremos ver mudanças nas zonas mais vulneráveis; mas o governo não mostra melhorias para esses setores.”

Euclides, porém, acha que a diáspora e a população jovem darão peso crítico à cédula eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Possivelmente nasceu uma nova era que fez com que a população jovem ficasse mais atenta na política do país.”