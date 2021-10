Américas têm menor nível de casos e mortes em mais de um ano

Quase 44% das pessoas na América Latina e no Caribe completaram sua imunização contra a covid-19, em grande parte graças a doações

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a pandemia de covid-19 está recuando recuando nas Américas, já que, na semana passada, os números de casos e óbitos no continente foram os menores em mais de um ano. “Temos motivos para estarmos otimistas, mas devemos permanecer vigilantes”, disse o diretor-assistente da Opas, Jarbas Barbosa.

Ele pediu às autoridades que continuem implementando medidas de saúde pública, como o uso de máscaras, distanciamento social e limitação de grandes reuniões, especialmente porque muitos países ainda estão se esforçando para expandir a cobertura de vacinação.

Quase 44% das pessoas na América Latina e no Caribe completaram sua imunização contra a covid-19, em grande parte graças a doações, feitas bilateralmente ou por meio do consórcio Covax, liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). “Hoje, o dobro de pessoas na América Latina e no Caribe estão totalmente vacinadas contra a Covid-19 do que em agosto”, disse Barbosa.

As informações são da Agência Brasil