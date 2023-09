Amazon tenta transformar Alexa em ChatGPT falante

A atualização da assistente virtual será lançada “nos próximos meses” (sem previsão) e apenas nos EUA, de forma gradual

PEDRO S. TEIXEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A assistente virtual da Amazon foi integrada com um modelo de linguagem baseado em IA (inteligência artificial), chamado também de Alexa, similar ao ChatGPT. O anúncio foi feito em evento global de lançamentos da gigante da tecnologia realizado nesta quarta-feira (20) em Arlington, nos Estados Unidos.

A integração com IA permitirá que a Alexa passe a entender frases e contextos para entregar respostas mais apropriadas. Além disso, a assistente conseguirá atender a múltiplos pedidos simultâneos -hoje, a Alexa atende a um por vez.

As novidades visam tornar a experiência com dispositivos de casa inteligente como a Alexa mais interativa, segundo o vice-presidente sênior de dispositivos e negócios da Amazon, Dave Limp. A tecnologia também acelera as respostas da assistente em 40%, conforme o anúncio da Amazon.

A atualização da assistente virtual será lançada “nos próximos meses” (sem previsão) e apenas nos EUA, de forma gradual.

Usuários da nova Alexa embarcada com IA podem testar as novas capacidades da assistente com o comando “Alexa, let’s chat” -em português, Alexa, vamos conversar.

O modelo de linguagem usado no desenvolvimento da Alexa, entretanto, foca os usos tradicionais da assistente virtual e deve entregar uma experiência diferente de interagir com o ChatGPT ou o Bard, do Google, que fornecem de roteiros de viagens a programas de computador simples, disse Limp ao site especializado Verge.

Ainda assim, essa nova versão balança a concorrência entre as assistentes virtuais, que não apresentam grandes novidades desde que chegaram ao mercado nos anos 2010. A principal concorrente da Alexa é a Siri, da Apple.

A inteligência artificial também vai permitir interagir com a Alexa só com os olhos. Donos da Echo Show 8 (Alexa com tela) poderão acionar a assistente virtual encarando o dispositivo, sem precisar do tradicional vocativo: Alexa.

Os comandos a partir de olhares também servem para novas funções de acessibilidade, como a seleção de músicas ou recursos ao fixar o olhar em algum ícone na tela do Echo Show 8.

A nova Echo Show 8 começa a estar disponível para encomenda em 25 de outubro por preços a partir de US$ 149,99 (R$ 727,17).

A versão com mais opções, Echo Hub, ainda não tem data de lançamento, mas estará disponível em 2023 por US$ 179,99 (R$ 872,61), segundo a Amazon.

Nos EUA, a Amazon também acrescentará uma opção de emergência à Alexa. A assistente virtual não pode contatar diretamente a polícia, mas contará com uma central de atendimento para usuários que pagarem US$ 5,99 (R$ 29) ao mês. Não há previsão de lançamento do recurso no Brasil.

Outra opção que estará disponível só nos EUA será o mapa da casa, que permitirá escanear a residência e controlar dispositivos remotamente por meio da tela da central inteligente da Amazon.

PARA O BRASIL

O único dispositivo Amazon anunciado nesta quarta com lançamento marcado no país é o conversor em SmartTV Fire TV Stick 4k. O novo aparelho é compatível com wifi 6 e promete conexão até 30% mais rápida.

Com essa velocidade, será possível ter streaming em qualidade com fluidez, de acordo com a Amazon.

O produto chega ao Brasil por R$ 449 a partir de 27 de outubro.

Também fez parte dos anúncios o primeiro brasileiro a ficar bilionário com modelos de IA, Daniel Freitas.

Ele deixou o Google para fundar a Character.AI, startup que recria personagens históricos e fictícios com inteligência artificial.

Os recursos da Character.AI estão inclusos na própria Alexa. Há perfis de personalidades do mundo todo, inclusive brasileiras, caso de Machado de Assis, Anitta e Neymar, e de políticos, como o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).