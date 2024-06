Amazon enfrenta rivais chineses com planos para um novo serviço de descontos

Nova York, 28 – A Amazon planeja lançar um serviço centrado no envio de roupas de moda baratas, bens domésticos e outros produtos diretamente de armazéns na China, à medida que enfrenta a concorrência crescente das plataformas de comércio eletrônico de baixo custo Temu e Shein.

Numa reunião apenas para convidados com comerciantes chineses na quarta-feira, 26, a Amazon revelou um plano para lançar um novo canal na sua plataforma para vender roupas de moda e produtos domésticos sem marca da China, de acordo com uma apresentação de slides vista pelo The Wall Street Journal.

A Amazon disse que enviaria os produtos diretamente da China para consumidores nos EUA dentro de nove a 11 dias após a realização do pedido, mostraram os slides. Até agora, os produtos vendidos por comerciantes chineses aos clientes da Amazon nos EUA normalmente eram encaminhados através de armazéns nos EUA.

Um slide que mostrava uma maquete de uma loja digital mostrava produtos incluindo capas de telefone, canecas e ferramentas de massagem facial. Um porta-voz da Amazon disse que a empresa está “sempre explorando novas maneiras de trabalhar com nossos parceiros de vendas” e oferecer aos clientes preços mais baixos e uma maior seleção. O porta-voz não entrou em detalhes sobre os planos para o novo canal.

Temu e Shein conseguem oferecer preços mais baixos, em parte porque evitam as despesas de entrega rápida. Eles enviam produtos diretamente da China e não armazenam muito estoque nos EUA.

O novo serviço da Amazon sugere que ela está disposta a afrouxar alguns de seus próprios padrões de entrega de determinados produtos para permanecer competitivo. Temu, Shein e outras empresas de comércio eletrônico se beneficiam de uma lei dos EUA que permite que remessas com valor igual ou inferior a US$ 800 entrem no país sem enfrentar certas tarifas. Os comerciantes que fazem parte do novo serviço da Amazon também poderão se beneficiar da regra.

“A única maneira de a Amazon igualar os preços era replicar a vantagem da cadeia de abastecimento”, disse Juozas Kaziuk nas, fundador da empresa de pesquisa de mercado Marketplace Pulse. Entregas rápidas e devoluções fáceis têm sido a base da estratégia da Amazon, enquanto Temu e Shein atraíram clientes com preços baixos.

Os executivos da Amazon têm ponderado como responder aos dois concorrentes, que apostaram que existe um mercado para produtos baratos que demoram mais para chegar, informou o The Wall Street Journal anteriormente. Fonte: Dow Jones Newswires.

Estadão Conteúdo