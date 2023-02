Alta contínua de juros pode travar tendência desinflacionária, diz membro do Fed

aumentos contínuos da taxa básica de juros nos EUA podem ajudar a travar uma tendência desinflacionária em 2023

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em St. Louis, James Bullard, afirmou nesta quinta-feira, 16, que os aumentos contínuos da taxa básica de juros nos EUA podem ajudar a travar uma tendência desinflacionária em 2023, mesmo com o crescimento contínuo e mercados de trabalho fortes. “A política antecipada do Fed ajudou a manter as expectativas de inflação, baseadas no mercado, relativamente baixas”, destacou, em discurso na Grande Câmara de Jackson. “Inflação continua muito alta, mas desacelerou”, ponderou.

O banqueiro central também comentou que a economia dos EUA está crescendo mais rápido do que se pensava anteriormente, e o desempenho do mercado de trabalho continua robusto com o desemprego abaixo de seu nível natural de longo prazo.

“Uma previsão natural é que, em 2023, o ritmo de crescimento real trimestral do Produto Interno Bruto (PIB) será agora moderado, e o desemprego aumentará para retornar ao seu nível natural”, concluiu Bullard.

Estadão Conteúdo