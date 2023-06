Aliados da Ucrânia querem fazer a Rússia pagar pela reconstrução do país

A Rússia pagará pela reconstrução da Ucrânia, afirmaram os representantes dos Estados Unidos, Reino Unido e de vários países

A Rússia pagará pela reconstrução da Ucrânia, afirmaram nesta quarta-feira (21) os representantes dos Estados Unidos, Reino Unido e de vários países europeus reunidos em Londres para uma conferência internacional que receberam promessas de bilhões de dólares para estimular a economia ucraniana, dizimada pela guerra.

“Sejamos claros: a Rússia está provocando a destruição da Ucrânia. E a Rússia acabará assumindo o custo da reconstrução”, afirmou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, ao anunciar uma ajuda adicional de Washington, de 1,3 bilhão de dólares ( 6,2 bilhões de reais), destinados principalmente às infraestruturas essenciais.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que “o agressor deve ser considerado responsável”.

“Está claro que a Rússia deve pagar pela destruição que infligiu. Por isso, estamos trabalhando com nossos aliados para explorar formas legais de utilizar os ativos russos congelados”, que totalizam bilhões de dólares, afirmou o primeiro-ministro, Rishi Sunak.

Governantes e representantes de mais de 60 países iniciaram na capital britânica uma reunião de dois dias, cujo objetivo é arrecadar recursos para apoiar a economia de um país submetido a 16 meses de uma guerra devastadora.

“Cada dia de agressão russa provoca novas ruínas, milhares e milhares de casas destruídas, destruídas destruídas, vidas queimadas”, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que abriu a conferência participando por vídeo, no momento em que o Exército ucraniano tenta, com uma grande contraofensiva, recuperar territórios conquistados pelos russos desde o início da invasão em fevereiro de 2022.

Posteriormente, seu primeiro-ministro, Denis Shmigal, estimou os danos ambientais causados ​​pela destruição, no início deste mês, da represa hidrelétrica de Kakhovka, no rio Dnieper, em 1,5 bilhão de dólares (7,1 bilhões de reais, na atual), o que causa graves inundações.

Esta “estimativa preliminar (…) não inclui perdas na agricultura, infraestruturas, habitação, ou o custo de reconstrução da própria central”, disse em uma coletiva de imprensa em Londres.

“Plano Marshall” –

O Banco Mundial calculou em 14 bilhões de dólares (R$ 67 bilhões) como necessidades imediatas da Ucrânia para reparar os danos causados ​​pela guerra.

Mas a recuperação mais ampla da economia foi avaliada em US$ 441 bilhões (R$ 2,11 bilhões) por um estudo recente do Banco Mundial, ONU, União Europeia e o governo ucraniano. O valor aumentará com a prorrogação do conflito.

O chefe de governo da Alemanha, Olaf Scholz, comparou em dezembro a ajuda que a Ucrânia precisa ao “Plano Marshall” aplicada pelos Estados Unidos para reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial.

A ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, prometeu nesta quarta-feira 381 milhões de euros adicionais para ajuda humanitária em 2023, o que eleva o aporte do país, incluindo a ajuda militar, para 16,8 bilhões de euros (R$ 88 bilhões).

Antes do início da conferência, o Reino Unido anunciou um novo plano de apoio de 3 bilhões de dólares (R$ 14,3 bilhões) durante os próximos três anos, na forma de garantias de créditos do Banco Mundial para financiar os serviços públicos ucranianos.

Isso elevará a ajuda britânica não militar para 4,7 bilhões de libras (R$ 28,7 bilhões), de acordo com Downing Street.

“A reconstrução da economia ucraniana é tão importante quanto sua estratégia militar”, afirmou Sunak, que pediu a contribuição dos investidores de todo o mundo para esse esforço.

Esta é a segunda conferência para a representação da Ucrânia, depois de um evento organizado, no ano passado, na Suíça. Centenas de executivos de grandes empresas e ONGs participam da reunião, que pretendem envolver o setor privado.

O encontro será uma oportunidade para lançar oficialmente a “Ukraine Business Compact”, iniciativa que convida empresas do mundo inteiro a apoiar a reconstrução do país, ao lado das principais instituições financeiras.

O Banco Mundial já se comprometeu com 23 bilhões de dólares (R$ 110 bilhões) de financiamento desde o início do conflito, na forma de subsídios e créditos.

Com informações da Agence France-Presse

