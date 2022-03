ALERTA: “Sem avanços para um cessar-fogo” durante reunião na Turquia (ministro ucraniano)

Kuleba e seu colega russo Serguei Lavrov, se encontraram em em Antalya, para primeira reunião entre funcionários do primeiro escalão

“Sem avanços para um cessar-fogo” de acordo com o ministros das Relações Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba.

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, lamentou nesta quinta-feira (10) que não tenha havido avanços para um cessar-fogo na Ucrânia, durante a reunião com o chanceler russo, Sergei Lavrov, no sul da Turquia.

“Mencionamos um cessar-fogo, mas não houve avanços nesse sentido”, disse Kuleba à imprensa, acrescentando que se decidiu, com Lavrov, “continuar suas negociações neste formato”.

O ministro ucraniano reiterou, que seu país “não se renderá”, em declarações após reunião com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, na Turquia.

“Quero repetir que a Ucrânia não se rendeu, não se rende e não se renderá”, declarou Kuleba à imprensa.

A Rússia está disposta a seguir com as negociações com a Ucrânia afirmou nesta quinta-feira o chefe da diplomacia russa, após o encontro com chanceler ucraniano.

“O encontro de hoje confirmou que o formato russo-ucraniano em Belarus não tem outra alternativa”, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kuleba e seu colega russo Lavrov, se encontraram em em Antalya, sul da Turquia para primeira reunião entre funcionários do primeiro escalão dos governos dos dois países desde o início da invasão russa da Ucrânia, há duas semanas.

Antes do início da reunião, o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, conversou de maneira separada com os dois chanceleres, que chegaram a Antalya na quarta-feira e estão hospedados em hotéis diferentes.

Ele primeiro recebeu Kuleba, sorridente, que o cumprimentou com o um abraço, e depois Lavrov, que estava com um semblante sério.

Kuleba agradeceu aos turcos e seu ministério explicou que insistira em três “pontos cruciais” durante a negociação com a Rússia: “cessar-fogo permanente, avanço da situação humanitária em Mariupol, Kharkiv, Sumy, Volnovakha e outras cidades ucranianas, assim como a retirada das tropas russas do território da Ucrânia”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As quatro cidades citadas estão cercadas pelos ataques russos e muitos civis estão bloqueados.

Antes de viajar à Turquia, no entanto, Kuleba afirmou, em um vídeo publicado no Facebook, que suas expectativas para a reunião eram “limitadas”.

“A Turquia espera sobretudo garantir um cessar-fogo”, disse um diplomata turco à AFP, antes de explicar que a reunião deve durar uma hora e meia.

© Agence France-Presse