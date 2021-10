ALERTA: Facebook anuncia mudança de nome para ‘Meta’

“No momento, nossa marca está tão fortemente ligada a um produto que não pode representar tudo o que estamos fazendo hoje”

Na tarde desta quinta-feira (28), o presidente do Facebook Mark Zuckerberg, anunciou oficialmente a mudança do nome da plataforma. De hoje em diante, o Facebook passa a se chamar “Meta”.

“No momento, nossa marca está tão fortemente ligada a um produto que não pode representar tudo o que estamos fazendo hoje, muito menos no futuro. Com o tempo, espero que sejamos vistos como uma empresa ‘metaversa’, e quero ancorar nosso trabalho e identidade no que estamos construindo”, afirmou o CEO da empresa.

© Agence France-Presse

Aguarde mais informações.