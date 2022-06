Alemanha: ao menos 4 pessoas morrem e dezenas ficam feridas após trem descarrilar

O trem regional que seguia para Munique descarrilou nos Alpes Bávaros, no sul do país, e ainda não se sabe o motivo do acidente

Um acidente de trem na Alemanha deixou pelo menos quatro pessoas mortas e muitos outras feridos, disseram autoridades locais. O trem regional que seguia para Munique descarrilou nos Alpes Bávaros, no sul do país. A polícia ainda não informou qual foi a causa do acidente. Segundo a polícia, o trem parecia ter descarrilado pouco depois do meio-dia locais desta sexta-feira (7h de Brasília) em Burgrain – nos arredores da cidade turística de Garmisch-Partenkirchen, de onde partiu. Três dos vagões de dois andares capotaram e as pessoas precisaram ser puxadas para fora pelas janelas de segurança. Pelo Twitter, a polícia informou que quatro pessoas morreram, enquanto o número de feridos foi estimado em 30, sendo que 15 estariam gravemente feridos e foram levados para hospitais. Não ficou claro quantas pessoas estavam no trem no momento do acidente. Vários veículos locais informaram a presença em grande número de estudantes que voltavam para casa para passar o fim de semana prolongado. "As operações de socorro e de retirada de vítimas prosseguem", acrescentou a polícia. Também foram enviados socorristas da Áustria para ajudar nas tarefas de resgate. Fotos divulgadas pela mídia alemã mostram o trem descarrilado, com os vagões deitados em uma área arborizada e montanhosa. Os bombeiros, com escadas, socorristas e policiais caminhavam sobre os vagões para tentar alcançar os feridos. Este incidente ocorre dois dias após a entrada em vigor de uma assinatura mensal de 9 euros (R$ 46) com a qual pode-se utilizar todos os trens regionais na Alemanha, oferta que atraiu os alemães, mas que suscita receios de superlotação no transporte. Os responsáveis da companhia nacional Deutsche Bahn manifestaram a sua preocupação antes do lançamento desta assinatura para uma rede ferroviária em plena renovação, após anos de redução de investimentos. "Nunca antes houve tantos canteiros de obras na rede ferroviária alemã como há hoje", descreveu no início da semana o chefe da rede ferroviária alemã, Richard Lutz, explicando que essa situação e o aumento do tráfego foram a causa de incidentes e um problema incomum de atrasos. O acidente ferroviário mais grave da história da Alemanha ocorreu em 1998 devido ao descarrilamento de um trem de alta velocidade em Eschede (norte), que causou 101 mortes. O mais recente acidente fatal ocorreu em 14 de fevereiro de 2022: uma pessoa morreu e outras 14 ficaram feridas em uma colisão entre dois trens locais perto de Munique. Em 2017, uma colisão entre um trem de passageiros e um trem de carga parado perto da cidade de Düsseldorf deixou 41 feridos. (Com agências internacionais). Por: Estadão Conteúdo