Ajuda humanitária a Gaza terminará em 48 horas por falta de combustível

A agência da ONU para os refugiados palestinos, UNRWA, alertou nesta segunda-feira (13) que suspenderá em 48 horas as operações de ajuda em Gaza devido à falta de combustível no território palestino cercado e devastado pelos combates entre Israel e Hamas.

“As operações humanitárias em Gaza serão paralisadas nas próximas 48 horas, pois não se permite a entrada de combustível em Gaza”, escreveu o diretor da UNRWA em Gaza, Thomas White, na rede social X.

Os hospitais do norte de Gaza estão “fora de serviço” e o número de pacientes mortos por falta de energia elétrica não para de aumentar, afirmou nesta segunda-feira (13) o Ministério da Saúde do Hamas, em um momento de intensificação dos combates entre o Exército israelense e os integrantes do movimento islamista palestino.

