Ajuda deve entrar em Gaza no sábado, afirma subsecretário da ONU

A declaração foi feita nesta sexta-feira pelo subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths

A ajuda humanitária internacional procedente do Egito poderá entrar na Faixa de Gaza, cercada por Israel, “amanhã (sábado) ou depois”, declarou nesta sexta-feira o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths.

“Nós estamos em negociações profundas e avançadas com todas as partes relevantes para garantir que uma operação de ajuda em Gaza comece o mais rápido possível… a primeira entrega deve começar amanhã ou depois”, disse Griffiths em Genebra.

Tropas americanas atacadas em duas bases no Iraque

Tropas americanas presentes em duas bases no Iraque foram alvos de ataques com foguetes que não provocaram feridos, informaram nesta sexta-feira (20) fontes das forças de segurança, no momento em que o conflito entre Israel e o movimento palestino Hamas aumenta a tensão no Oriente Médio.

As facções armadas iraquianas, próximas do Irã, ameaçaram atacar os interesses americanos no Iraque devido ao apoio de Washington a Israel, onde o Hamas executou uma ofensiva sem precedentes em 7 de outubro que desencadeou uma guerra com milhares de mortos.

Na madrugada de sexta-feira, três foguetes Katiusha caíram na base da forças da coalizão internacional antijihadista”, que inclui soldados dos Estados Unidos, perto do aeroporto internacional de Bagdá.

Uma fonte militar iraquiana afirmou que o ataque, que não foi reivindicado, não deixou feridos e os danos estão sendo avaliados.

Na quinta-feira à noite, um ataque com foguetes atingiu a base de Ain al Asad, na região oeste do Iraque, que também conta com a presença de soldados americanos. Uma fonte militar iraquiana citou danos na base.

O ataque foi reivindicado por um grupo que se identifica como “Resistência Islâmica no Iraque” nos canais Telegram vinculados a facções xiitas leais ao Irã.

Atualmente, 2.500 militares americanos e mil soldados de outros países membros da coalizão antijihadista estão em três bases militares do Iraque.

