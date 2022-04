AIEA visita Chernobyl e diz que é preciso estar alerta com usinas da Ucrânia

As tropas russas se retiraram de Chernobyl em fevereiro, seguiram para a capital ucraniana, Kiev, e se retiraram no fim do mês passado

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, afirmou nesta terça, 26, ser possível que um acidente tenha ocorrido, quando militares da Rússia tomaram o controle da usina de Chernobyl, durante a atual guerra na Ucrânia. Grossi falou durante uma visita à usina nuclear desativada nesta terça-feira, que marca os 36 anos do acidente nuclear ocorrido no local.

As tropas russas se retiraram de Chernobyl em fevereiro, seguiram para a capital ucraniana, Kiev, e se retiraram no fim do mês passado, concentrando-se no leste do país. O local está agora sob controle ucraniano e as comunicações foram restauradas

Mas forças russas continuam a controlar uma usina nuclear no sul ucraniano, Zaporizhzhia. Houve confrontos perto desse local no início de março que causaram danos na estação de treinamento da usina. Grossi disse que a integridade física dessa usina foi comprometida. Em Chernobyl, a energia externa foi interrompida. “Portanto, tivemos vários eventos que estavam comprometendo as operações normais de todas as usinas nucleares” ucranianas. Segundo ele, os eventos foram contornados, mas “a situação não é estável e temos de seguir em alerta”.

Estadão Conteúdo