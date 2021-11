África do Sul registra nova variante do coronavírus

O ministro da Saúde sul-africanonafirmou que a variante é “muito preocupante” e é a fonte do aumento do número de casos constatados no país

Uma nova variante da covid-19 foi detectada na África do Sul, país que registra um novo aumento de casos, anunciaram cientistas nesta quinta-feira (25). "Infelizmente, nós detectamos uma nova variante que é motivo de preocupação na África do Sul", afirmou o virologista Tulio de Oliveira em uma entrevista coletiva. A variante, com o código científico B.1.1.529, "tem um elevado número de mutações", completou. Também foi detectada em Botsuana e Hong Kong entre viajantes procedentes da África do Sul. O ministro da Saúde sul-africano, Joe Phaahla, afirmou que a variante é "muito preocupante" e é a fonte do aumento "exponencial" do número de casos constatados no país. Os contágios dispararam a mais de 1.200 casos na quarta-feira, contra apenas 100 por dia no início do mês. No ano passado, a África do Sul detectou a variante beta, mas atualmente o número de infecções está em alta por causa da variante delta, detectada pela primeira vez na Índia. Com quase 2,95 milhões de casos e 89.657 mortes, o país é o mais afetado do continente africano pela covid-19.