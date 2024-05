Adolescente é morta e outras duas são feridas a tiros em Paraisópolis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Três mulheres foram feridas a bala na tarde desta terça-feira (21) em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. As informações são da Polícia Militar.

O ex-companheiro de uma das mulheres é suspeito pelo crime, segundo a PM. Uma das vítimas, que tinha 16 anos, morreu.

O autor fugiu logo após o crime.

As mulheres foram socorridas por testemunhas e não há informações sobre o estado de saúde das outras duas. Uma delas foi encaminhada para o Hospital Municipal do Campo Limpo. As três mulheres baleadas seriam irmãs.

O crime, que ocorreu no cruzamento das ruas Melchior Giola e Pasquale Gallupi, no centro de Paraisópolis, é mais um episódio de violência recente nesta que é uma das maiores favelas da capital paulista.

Há um mês, um menino de sete anos ficou ferido após ser atingido no rosto por um objeto, durante uma troca de tiros entre PMs e suspeitos. De acordo com o advogado da família da criança, o menino perdeu a visão do olho direito.